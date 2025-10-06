2025-10-06 12:24:30
 Η δράση αφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των Φαρμακευτικών Συλλόγων που ​​εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και ενδεικτικά περιλαμ​βάνει:​



την ψηφιοποίηση των αρχείων και των μητρώων των Συλλόγων, καθώς και την επικαιροποίηση των εγγεγραμμένων μελών,​​τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρονικών και εξ΄ αποστάσεως υπηρεσιών (ηλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών, έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείων, κ.λ.π)​την αναβάθμιση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών και των πολιτών,την ενίσχυση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω της δημιουργίας δικτύου μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διασύνδεσης των συλλόγων, με ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών ιατ​ρείων και φαρμακείων.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης δύναται να χρηματοδοτηθούν:

υπηρεσίες προμηθειών που θα στοχεύουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Συλλόγων, με βάση τα όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της πρόσκλησης,υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών που θα στοχεύουν στον ψ​​ηφιακό εκσυγχρονισμό των Συλλόγων, με βάση τα όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της πρόσκλησης,​υ​πηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων και υπό την προϋπόθεση της υποβολής επαρκούς τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας και του προϋπολογισμού της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά​​​​

Περίοδος υποβολής:

από 30/9/2025 έως 31/3/2026



Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr.​



Περιοχή εφαρμογής 

Περιφέρεια Αττικής



Όροι και προϋποθέσεις

​​​

Τι χρηματοδοτείται:

Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών​

Προϋπολογισμός:

€ 600.000



Σχετικά αρχείαΠρόσκληση (PDF - 421,27 Kb)
farmakopoioi
