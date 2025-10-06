2025-10-06 12:06:01

Το τελευταίο διάστημα ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη.



Με αφορμή το περιστατικό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από την εκπομπή Happy Day, σχολίασε τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά του ηθοποιού τις τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας τη δική της άποψη για την υπόθεση.



«Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο άβολο για τον Βασίλη Μπισμπίκη το πως η σύζυγος του Πάνου Ρουμπή είπε απερίφραστα “όχι, δεν τον καλέσαμε”. Και φαντάζομαι ότι επικοινωνιακά όλο αυτό που ζει ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι σαν να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο», σημείωσε η παρουσιάστρια.



Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι: «Το λέω με εκτίμηση και συμπάθεια που έχω στο πρόσωπό του. Είναι ένας άντρας με τσαγανό, αληθινός στις εκφράσεις του, αλλά ειλικρινά επικοινωνιακά όλο αυτό έτσι όπως έχει κυλήσει – όπως το βλέπω σαν τηλεθεάτρια – είναι λάθος».



Λίγη ωρα μετά η Σταματίνα Τσιμτσιλή δέχτηκε ένα μήνυμα από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ το Happy Day ήταν στον αέρα.



"Εκείνος υποστηρίζει ότι τον κάλεσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, ο κύριος Κώστας Κεχαγιόγλου για λογαριασμό του κυρίου Ρούτσι αλλά η γυναίκα του δεν το ήξερε" έγραφε το μήνυμα που έλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.



Πηγή: tvnea.com



