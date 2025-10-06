2025-10-06 12:06:01
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα της βραδινή εκπομπή στον ΑΝΤ1, με τίτλο «Moments of your life», σηματοδοτώντας έτσι ένα νέο τηλεοπτικό βήμα μετά από οκτώ χρόνια επιτυχίας με το «Ρουκ Ζούκ». Η παρουσιάστρια ανανέωσε τη συνεργασία της με το κανάλι, με στόχο να ενταχθεί στην prime time ζώνη και με δεύτερη εκπομπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η προετοιμασία για το νέο project έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο η πρεμιέρα δεν αναμένεται άμεσα. Εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων σε έρευνα και προεργασία που απαιτεί το πρωτότυπο φορμάτ, η εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, με στόχο να παρουσιαστεί ένα σπέσιαλ επεισόδιο την περίοδο των γιορτών.

Στο «Moments of your life», κάθε καλεσμένος δεν θα περιορίζεται σε μια απλή συνέντευξη, αλλά θα αναβιώνει καθοριστικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του, οι οποίες θα ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του μέσα από virtual τεχνικές, προσφέροντας μια ιδιαίτερη και συναισθηματική τηλεοπτική εμπειρία.

Πηγή: tvnea.com
