Η prime time ζώνη της Κυριακής είχε μεγάλο ανταγωνισμό, με τα κανάλια να δίνουν τη δική τους μάχη για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το “The Voice” του ΣΚΑΪ, το οποίο σημείωσε 17,5%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του στα talent shows.

Ωστόσο, για το χρονικό διάστημα που προβαλλόταν η σειρά “Τα Φαντάσματα” στο Star, το κανάλι πέρασε εκείνη την ώρα στην πρώτη θέση, με τη σειρά να σημειώνει 15,7% και να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η ξένη ταινία που προβλήθηκε στον Alpha συγκέντρωσε 10,3%, ενώ η «Γη της Ελιάς» στο Mega κινήθηκε στο 8,8%. Σημαντικό ενδιαφέρον είχε και το Super Μπάλα Live, που προβλήθηκε με 9,5%, αποδεικνύοντας ότι το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα του εξωτερικού.

Πιο χαμηλές επιδόσεις κατέγραψαν οι υπόλοιπες επιλογές της βραδιάς. Η ελληνική ταινία που ακολούθησε στον ANT1 σημείωσε 6,6%, ενώ η Αθλητική Κυριακή περιορίστηκε στο 3%. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκε η εκπομπή “Grande League” στο Open, με ποσοστό 2,1%.

Συνολικά, η βραδιά ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ψυχαγωγίας στην prime time ζώνη, με το “The Voice” να κρατά γερά τα ηνία και τα “Φαντάσματα” να αποδεικνύουν ότι το ελληνικό κοινό παραμένει πιστό στις αγαπημένες του σειρές.



Πηγή: tvnea.com
