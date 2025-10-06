Για 22η ημέρα στο Σύνταγμα εξακολουθεί να πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Και ενώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα πλήθος κόσμου τον πλησιάζει για να εκφράσει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στον ίδιο, τις τελευταίες ώρες πολύς ντόρος έγινε για την παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα.Ο ηθοποιός σε δηλώσεις του είπε πως ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τον ίδιο και τη Δέσποινα Βανδή στο Σύνταγμα. Ωστόσο το πρωί της Κυριακής (05/10), η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, εμφανίστηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή "Χαμογέλα και πάλι" και όταν ρωτήθηκε αν κάλεσε η ίδια ή ο σύζυγός της τον Βασίλη Μπισμπίκη στο Σύνταγμα απάντησε αρνητικά.Λίγες ώρες μετά, η αρχαιολόγος, Δέσποινα Κουτσούμπα, που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ξεκαθάρισε τι ακριβώς συνέβη με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με ανάρτησής της στο Instagram."Βασίλη καλημέρα. Ο Πάνος Ρούτσι μας έχει πει πόσο του αρέσει η Δέσποινα Βανδή. Σκέφτηκα να σας το μεταφέρω μήπως θέλετε να περάσετε από το Σύνταγμα για τον Πάνο και την Μιρέλα".Τα σωματεία και ο κόσμος του πολιτισμού είμαστε δίπλα στον Πάνο από την πρώτη μέρα. Το τραγούδι συντροφεύει τον κ. Ρούτσι, τον γαληνεύει, όπως μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει. Τα παιδιά του Μέχρι Τέλους κάθε βράδυ τον συντροφεύουν με κιθάρα και τραγουδι.Ο Β. Μπισμπίκης έλαβε αυτό το μήνυμα από μένα την Παρασκευή το πρωί. Επειδή η κ. Βανδή έλειπε στην Θεσσαλονίκη, αμέσως προσφέρθηκε να έρθει μόνος του για να μεταφέρει την αλληλεγγύη και των δύο και να πει στον κ. Ρούτσι ότι μόλις γυρίσει η κ. Βανδή από την Θεσσαλονίκη, θα έρθει να τον δει. Δεν ήρθε ούτε για τα "φανεί", ούτε για να "ξεπλυθεί". Μάλιστα, ενημερώσαμε όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες ότι δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, ούτε να τον δείξουν. Όπως ενημερώσαμε ότι οι αλληλέγγυοι στον Πάνο Ρούτσι τους καλέσαμε, όπως και τον Στέλιο Ρόκκο, που ήρθε από τη Λήμνο μόνο γιατί είπε ο κ. Ρούτσι ότι είναι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.Το γιατί έχουμε μια τηλεόραση που όχι μόνο αυτό δεν το σέβεται αλλά ακόμη χειρότερα μιλάνε με τη σύζυγο του για 21η μέρα απεργού πεινας και την ρωτάνε για τον... Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνάει!Κάμερα στον απεργό πείνας και στα αιτήματά του παιδιά! Να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι για εκταφή για ταυτοποίηση και για τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις.Στο βίντεο: Σάββατο βράδυ οι Γιώτα Νέγκα Τάνια Τσανακλίδου Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδούν στον Π. Ρούτσι, με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη" έγραψε η Δέσποινα Κουτσούμπα.Πηγή: tvnea.com