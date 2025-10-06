2025-10-06 12:06:01
Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha συνεχίζει να κυριαρχεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 15,9%. Η εκπομπή του Νίκου Μάνεση απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι παραμένει η αγαπημένη επιλογή των τηλεθεατών για ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega, συγκεντρώνοντας 10%, ενώ ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με 8,6%.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 σημείωσε μόλις 6,5%, ενώ το «Ραντεβού το ΣουΚου» στο Open κατέγραψε 5,2%. Την εξάδα των πρωινών εκπομπών συμπλήρωσε το «Καλημέρα Είπαμε;» του Star με 4%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει έντονη, με τις εκπομπές να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, διεκδικώντας την προτίμηση του δυναμικού κοινού κάθε Σαββατοκύριακο.



Πηγή: tvnea.com
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Τα Φαντάσματα και το The Voice κυριάρχησαν στο Prime Time
