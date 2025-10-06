2025-10-06 12:43:12
Γλώσσα: Προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 16ης ενότητας, που θα γίνει την Παρασκευή, 10/10. Ολοκληρώνουμε την επαναληπτική φωτοτυπία που μοιράστηκε στην τάξη και συμβουλευόμαστε, για περισσότερη βοήθεια, την προηγούμενη ανάρτηση.

Μαθηματικά: Ολοκληρώθηκε η 1η ενότητα, οπότε την Τετάρτη, 8/10, θα γράψουμε το επαναληπτικό μας. Για αύριο, Τρίτη, θα ελέγξουμε τη φωτοτυπία που ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε στην τάξη (την ολοκληρώνουμε όσοι δε το κάναμε ήδη) και λύνουμε τα προβλήματα 1 και 2, στις σελίδες 21 και 22 του Τ.Ε.. Επίσης, θα κάνουμε μια φωτοτυπία προσομοίωσης, για να πάρουμε μια πολύ καλή ιδέα για την ύλη του επαναληπτικού. Δεν ξεχνάμε να συμβουλευτούμε και την αντίστοιχη ανάρτηση.

