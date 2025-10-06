2025-10-06 13:13:09
Φωτογραφία για Η Ευρώπη επενδύει στα σιδηροδρομικά ταξίδια, η Ελλάδα εκτός τροχιάς
Τα σιδηροδρομικά ταξίδια επιστρέφουν δυναμικά στην Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη σε ένα δίκτυο που απαξιώθηκε επί δεκαετίεςΒίκη Τρύφωναpowergame.grΗ Ευρώπη βάζει τις «ράγες» για μια νέα εποχή στις μετακινήσεις, με τον σιδηρόδρομο να επιστρέφει δυναμικά ως βασικός πυλώνας τουρισμού και βιώσιμων μεταφορών. Η αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια με τρένο, η ανάπτυξη των δικτύων υψηλής sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
Nobel Ιατρικής 2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Nobel Ιατρικής 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα σιδηροδρομικά προβλήματα στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη αποτυχία
Τα σιδηροδρομικά προβλήματα στην Ευρώπη αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη αποτυχία
Το νέο τρένο Maglev της Ιαπωνίας επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στα ταξίδια υψηλής ταχύτητας
Το νέο τρένο Maglev της Ιαπωνίας επαναπροσδιορίζει την καινοτομία στα ταξίδια υψηλής ταχύτητας
ΕΕ: Το Σχέδιο για ταξίδια με τρένα υψηλών ταχυτήτων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπαίνει σε ράγες
ΕΕ: Το Σχέδιο για ταξίδια με τρένα υψηλών ταχυτήτων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπαίνει σε ράγες
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
Κοντά σε συμφωνία ο Μάρκος Σεφερλής - Σε άλλο κανάλι εκτός MEGA οδεύει...
Από την Ινδία στην Ευρώπη: Τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο που μοιάζουν με παλάτια σε ρόδες
Από την Ινδία στην Ευρώπη: Τα 10 πιο πολυτελή τρένα στον κόσμο που μοιάζουν με παλάτια σε ρόδες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Αττικής
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Αττικής
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/10/2025)
Τα Φαντάσματα και το The Voice κυριάρχησαν στο Prime Time
Τα Φαντάσματα και το The Voice κυριάρχησαν στο Prime Time
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή των πρωινών εκπομπών
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή των πρωινών εκπομπών
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;