Φωτογραφία για Αναμένεται έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή της σορού του γιου του



Δεκτό αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας από τις δικαστικές αρχές το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προσανατολίζεται να ικανοποιήσει το αίτημα του πατέρα, ο οποίος ζητά τη διενέργεια πρόσθετων εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν με βεβαιότητα τα αίτια θανάτου του παιδιού του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η εισαγγελία αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων όχι μόνο στη σορό του Ντένις Ρούτσι, αλλά και σε άλλες σορούς θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα από συγγενείς τους.

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια των οικογενειών να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της τραγωδίας που συγκλόνισε τη χώρα.

Η επίσημη ανακοίνωση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται εντός της ημέρας.



Πηγή: tvnea.com
25 χρόνια PharmaPoint: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 11-12/10 στη Θεσσαλονίκη
25 χρόνια PharmaPoint: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 11-12/10 στη Θεσσαλονίκη
Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
