Το PHARMA point 2025 γιορτάζει τα 25 χρόνια του με ένα πρωτοποριακό συνέδριο αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη φαρμακευτική φροντίδα. Το σημαντικότερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της Βόρειας Ελλάδας, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί στις 11–12 Οκτωβρίου 2025 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

Με κεντρικό σύνθημα «25 χρόνια PHARMA point: Με τη Sophia του χθες… οραματιζόμαστε το μέλλον», το συνέδριο υποδέχεται τη Sophia the Robot, το πιο διάσημο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, σε μια συζήτηση για το μέλλον του φαρμακευτικού επαγγέλματος.

Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2025

25 χρόνια PHARMA point: Με τη Sophia του χθες... οραματιζόμαστε το μέλλον

Στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή θα επηρεάσει τη φαρμακευτική φροντίδα επικεντρώνεται το φετινό PHARMA point 2025, το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της Βόρειας Ελλάδας, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός στο φαρμακευτικό γίγνεσθαι της χώρας μας.

Με κεντρικό θέμα «25 χρόνια PHARMA point: Με τη Sophia του χθες... οραματιζόμαστε το μέλλον», το συνέδριο πρωτοπορεί και πάλι, επιφυλάσσοντας μια ξεχωριστή έκπληξη για τους συμμετέχοντες. Υποδέχεται τη Sophia the Robot, το πιο διάσημο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κόσμο, η οποία θα συμμετάσχει σε ένα στρογγυλό τραπέζι, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του φαρμάκου και της φαρμακευτικής φροντίδας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Η επίσημη τελετή έναρξης, με ομιλία από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιο Ευγενίδη, θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 20:00. Το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου και φοιτητές Φαρμακευτικής.

Επίσης θα βραβευτούν οι φοιτητές που εισήχθησαν με την καλύτερη βαθμολογία στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ το 2025 από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ και θα απονεμηθούν υποτροφίες από τον ΦΣΘ σε παιδιά φαρμακοποιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ το 2025, ενώ θα τιμηθούν οι φαρμακοποιοί που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θέματα που άπτονται των νέων επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης και των τελευταίων εξελίξεων σε επαγγελματικά ζητήματα που απασχολούν τους φαρμακοποιούς, πάντα με γνώμονα την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν:4 στρογγυλά τραπέζια

«Υπηρεσίες και εκπαίδευση φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» με τη συμμετοχή του Χ. Καραθάνου, Σ. Ζήκα, Γ. Καρέλου και Κ. Βαρσάμου.

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών – Επένδυση για το παρόν και το μέλλον» με τη συμμετοχή των Μ. Ανθρωπέλου, Μ. Κατσαράκη και Π. Φράγκου.

«Οι εξελίξεις του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη» με τους Α. Βαλτά, Σ. Ζήκα και Η. Δημητρέλλου, υπό τον συντονισμό του Δ. Ευγενίδη.

«Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τη φαρμακευτική φροντίδα» με τη συμμετοχή της Sophia the Robot, του Δ. Ευγενίδη και της Σ. Κούνουπα, με συντονίστρια την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Επιστημονικές ομιλίες και εργαστήριο φαρμακείου

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει και εργαστήριο φαρμακείου με παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων: πάστας οδοντιατρικής χρήσης με λιδοκαΐνη, καψουλών μελατονίνης και παιδιατρικού σιροπιού σιλδεναφίλης.

Παράλληλα με το συνέδριο θα λειτουργήσει έκθεση στην οποία συμμετέχουν φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής και άλλες επιχειρήσεις που απευθύνονται στα φαρμακεία.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να κάνετε την εγγραφή σας:

