2025-10-06 14:36:15
Φωτογραφία για Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 24:00.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής τις εξελίξεις στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά.

Ερωτήματα που καίνε, απαντήσεις που δεν χωρούν καθυστέρηση.

Ποιοι κρύβονται, τελικά, πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πότε θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη; Ποιοι θα λογοδοτήσουν για την τραγωδία;

Μέχρι πότε η ακρίβεια θα γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά;


Ποιες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα;

Στο στούντιο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην εκπομπή παρεμβαίνουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγγενείς θυμάτων από τα Τέμπη, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες παίρνουν θέση.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 24:00.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναμένεται έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή της σορού του γιου του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναμένεται έγκριση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή της σορού του γιου του
Έλλη Κοκκίνου: Ο Καπουτζίδης μου έστειλε ένα μήνυμα και είπε ότι πιστεύει...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έλλη Κοκκίνου: Ο Καπουτζίδης μου έστειλε ένα μήνυμα και είπε ότι πιστεύει...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζει τη νέα βραδινή εκπομπή της «Moments of your life» στον ΑΝΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η αγαπημένη καθημερινή σειρά της ΕΡΤ επιστρέφει στην ERT World
Η αγαπημένη καθημερινή σειρά της ΕΡΤ επιστρέφει στην ERT World
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Πέμπτη 2/10/2025
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Το Power Talk δεν λέει να σηκώσει κεφάλι – Νέα προβλήματα στην εκπομπή
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για την 31η συνεχόμενη σεζόν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
25 χρόνια PharmaPoint: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 11-12/10 στη Θεσσαλονίκη
25 χρόνια PharmaPoint: Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 11-12/10 στη Θεσσαλονίκη
Nobel Ιατρικής 2025
Nobel Ιατρικής 2025
Η Ευρώπη επενδύει στα σιδηροδρομικά ταξίδια, η Ελλάδα εκτός τροχιάς
Η Ευρώπη επενδύει στα σιδηροδρομικά ταξίδια, η Ελλάδα εκτός τροχιάς
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 6/10/2025: Εργασίες ημέρας
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Αττικής
Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Αττικής