Οι κορυφαίες αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας καλαθοσφαίρισης στο Ευρωμπάσκετ, οι νέες σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ, καθώς και ξένες ταινίες και σειρές συγκέντρωσαν συνολικά 17.292.000 θεάσεις τον μήνα Σεπτέμβριο στο ERTFLIX.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NPAW Video Analytics, που επεξεργάζεται το τμήμα Έρευνας και Ανάλυσης της ΕΡΤ, ο Σεπτέμβριος είναι αυξημένος κατά 7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και κατά 28% από τον περασμένο  Αύγουστο.

Το 52% των live θεάσεων αφορά τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας Ομάδας στο Ευρωμπάσκετ, που μετέδωσε ζωντανά το ΕΡΤnews και η ΕΡΤ1. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των τηλεθεατών (62%) παρακολούθησαν τους αγώνες από τα κινητά τους τηλέφωνα. Στο πεδίο των θεάσεων on demand, τις υψηλότερες επιδόσεις σημείωσαν οι σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή τους στο κοινό.

Αναλυτικότερα:


Τις πρώτες πέντε θεάσεις στο live πρόγραμμα του ERTFLIX κατέλαβαν οι κρίσιμες αναμετρήσεις, οι ημιτελικοί αγώνες και ο «μικρός» τελικός καλαθοσφαίρισης στο Ευρωμπάσκετ στους οποίους μετείχε η Εθνική μας Ομάδα Μπάσκετ.

Σε ό,τι αφορά τις οn demand θεάσεις, τις πρώτες πέντε θέσεις στο ελληνικό πρόγραμμα ως προς τον αριθμό των views, κατέλαβαν οι νέες σειρές της ΕΡΤ, «Το παιδί» και «Καλά θα πάει και αυτό», ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Το δίχτυ», ο τρίτος κύκλος της σειράς «Ηλέκτρα» και η κινηματογραφική ταινία «Άκουσέ με».

Στο ξένο πρόγραμμα ξεχώρισαν η δημοφιλής σειρά μυστηρίου «Οι περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό», το παιδικό πρόγραμμα «Αριθμοκυβάκια», οι ξένες σειρές «Κατηγορούμενοι» και «Η μέθοδος Wagner» και η κινηματογραφική ταινία «Επικίνδυνες σχέσεις».

Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 6/10/2025
Χρ. Τηλκερίδης: Αγωγή κατά Siemens, Bayer, Hellenic Train και ΟΣΕ για τα έλαια σιλικόνης
Νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης – Έτσι έκλεισε το Power Talk στον ΣΚΑΪ
Τι σχέση έχει η Λίτσα Πατέρα με σειρά του ΑΝΤ1; - Tι θα αποκαλύψει;
Αυτό το σπάνιο τρένο στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει 14.000 πόδια για τα φθινοπωρινά χρώματα - με χρυσαφένια φυλλώματα, θεάσεις ελαφιών και επική θέα στα βουνά
Οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν αύξηση των τιμών μεταφοράς εμπορευμάτων για την αντιμετώπιση του χρέους
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ»: Από το ERTFLIX στην ΕΡΤ1
«ΖΩ ΚΑΛΑ»: Έρχεται στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα και κάθε πότε θα παίζει;
Εκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Ελένη Τσολάκη
Το «The Wall» έρχεται στον ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα και κάθε πότε θα παίζει;
«ISTORIMA»: Κάνει πρεμιέρα στο ΕΡΤnews
Ζημίες 180,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο ΟΣΕ το 2024
