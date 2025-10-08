Αναβάλλεται η προγραμματισμένη πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, «Παιχνίδια Εκδίκησης», η οποία επρόκειτο να κάνει το ντεμπούτο της την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το κανάλι αποφάσισε να μεταφέρει την προβολή της σε νέα ημερομηνία και πιθανότατα σε διαφορετική ώρα, στο πλαίσιο του επικείμενου ανασχεδιασμού του προγράμματός του.

Η σειρά, που έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού με τα πρώτα της trailer, φαίνεται πως θα ενταχθεί στο νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία προβολής, πηγές αναφέρουν ότι η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ο ΑΝΤ1 δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τους λόγους της αλλαγής, ωστόσο εκτιμάται ότι η απόφαση σχετίζεται με στρατηγικές κινήσεις προγραμματισμού .

Μέχρι τότε, οι τηλεθεατές περιμένουν με ανυπομονησία να γνωρίσουν τους ήρωες των «Παιχνιδιών Εκδίκησης» και να παρακολουθήσουν την πολυσυζητημένη ιστορία πάθους και ίντριγκας που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό.

Πηγή: tvnea.com