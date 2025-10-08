2025-10-08 08:53:02
Φωτογραφία για Οι κάμερες που φοριούνται στο σώμα «δεν είναι και τόσο σημαντική λύση», προειδοποιεί σιδηροδρομικό συνδικάτο της Βρετανίας
Οι βιντεοκάμερες που φοριούνται στο σώμα και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό των σιδηροδρομικών εταιρειών «δεν αντικαθιστούν έναν σωστά στελεχωμένο σιδηρόδρομο», προειδοποίησε ένα συνδικάτο.bbc.comΟ σιδηρόδρομος South Western (SWR) ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επεκτείνει τη χρήση των καμερών σε μια προσπάθεια να μειώσει τις επιθέσεις και την κακοποίηση του προσωπικού, ενώ ο σιδηρόδρομος sidirodromikanea
Το Σάββατο πανηγυρίζει το Παρεκκλήσιο στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
ΤΟ BIOPC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ TECH ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Το νεότερο πολυτελές τρένο της Βρετανίας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη των ταξιδιωτών.
Hellenic Train: Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία [πίνακες]
Η βιθάνια προάγει την ορμονική ισορροπία και βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία στους ηλικιωμένους άνδρες
191 Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΕΚΠΑ ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως
Κριτική: «Να μ’ αγαπάς» – Όμορφα πλάνα, δυνατές ερμηνείες αλλά δραματικό κορεσμός...
Σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή κοντά στην Αγία Πετρούπολη
