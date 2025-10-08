2025-10-08 08:53:02

Οι βιντεοκάμερες που φοριούνται στο σώμα και χρησιμοποιούνται από το προσωπικό των σιδηροδρομικών εταιρειών «δεν αντικαθιστούν έναν σωστά στελεχωμένο σιδηρόδρομο», προειδοποίησε ένα συνδικάτο.bbc.comΟ σιδηρόδρομος South Western (SWR) ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επεκτείνει τη χρήση των καμερών σε μια προσπάθεια να μειώσει τις επιθέσεις και την κακοποίηση του προσωπικού, ενώ ο σιδηρόδρομος sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ