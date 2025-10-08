2025-10-08 10:23:33
Ανατροπή σημειώθηκε στον πίνακα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης, καθώς η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star ανέβηκε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση, σημειώνοντας 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, οι οποίες συγκέντρωσαν 8,8%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ με 6,1%.

Ακολούθησε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει η Ελλάδα» με ποσοστό 7,5%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,2%, ολοκληρώνοντας την πεντάδα των μεσημεριανών προγραμμάτων.



Πηγή: tvnea.com
Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
«Σαρώνει» η Κοινωνία Ώρα MEGA – Πρώτη και με διαφορά στα πρωινά ενημερωτικά
Αγγελική Ηλιάδη: “Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – είναι ψυχοφθόρο”
Ανατροπή στα πρωινά: Στην κορυφή ο Γιώργος Λιάγκας με το “Πρωινό” του ANT1
ΟΣΕ: «Μονομαχία» Γερμανών και Ισπανών για τη θέση του technical manager – Πότε κλειδώνει ο ανάδοχος
Σκολίδη και Λεβεντογιάννης: Η χημεία των πρωταγωνιστών του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και η... ανατροπή στο σενάριο
Με αυτή την εκπομπή επιστρέφει την Πέμπτη τα μεσάνυχτα ο Νίκος Χατζηνικολάου
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ» : Το αληθινό debate του prime time
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Κάνει πρεμιέρα τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1
Ο ΑΝΤ1 αναβάλει πρεμιέρα σειράς - Όλο το ρεπορτάζ
Οι κάμερες που φοριούνται στο σώμα «δεν είναι και τόσο σημαντική λύση», προειδοποιεί σιδηροδρομικό συνδικάτο της Βρετανίας
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ...ΥΠΕΡΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ TERMINATOR
