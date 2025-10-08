Ανατροπή σημειώθηκε στον πίνακα τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης, καθώς η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star ανέβηκε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση, σημειώνοντας 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1, οι οποίες συγκέντρωσαν 8,8%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ με 6,1%.

Ακολούθησε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει η Ελλάδα» με ποσοστό 7,5%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,2%, ολοκληρώνοντας την πεντάδα των μεσημεριανών προγραμμάτων.

Πηγή: tvnea.com