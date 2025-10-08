2025-10-08 09:02:13

Η εκπομπή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ» έρχεται αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 23:30 στο OPEN, με μια υπόθεση που θα συζητηθεί. Ένα τεράστιο σκάνδαλο με πρωταγωνιστές Δήμους της χώρας. Πού καταλήγουν τελικά τα κονδύλια που λαμβάνουν και πώς διαχειρίζονται σημαντικά θέματα που αφορούν στην κοινωνία; Μία υπόθεση που κρύβει πολλές σκοτεινές πτυχές με φόντο τους πολίτες που απαιτούν τα αυτονόητα.







Ακόμα, η εκπομπή φέρνει στο φως όλο το παρασκήνιο γύρω από τις πλαστικές επεμβάσεις. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ο Αναστάσιος Ντούγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας συγκρούονται για το αν είναι τελικά μια ματαιοδοξία που οδηγεί κάποιον στο χειρουργικό τραπέζι, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του. Τι ρόλο παίζουν οι γιατροί και ποιες είναι οι δικλείδες προστασίας; Η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρώπη σε επεμβάσεις αισθητικής.



Τι απασχολεί τελικά την κοινή γνώμη; Η εφαρμογή του νόμου στην υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη ή ο επαναπατρισμός των 27 Ελλήνων από τη Γάζα;



Όλες οι απόψεις στο τραπέζι, σε ένα εκρηκτικό μείγμα 4 διαφορετικών προσωπικοτήτων με πεποιθήσεις εντελώς αντίθετες και με αλήθειες που καθηλώνουν.







«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ» : Το αληθινό debate του prime time, κάθε Τέταρτη και Πέμπτη στις 23.30 στο OPEN.



