 Με αισθητή πτώση σχεδόν 5 μονάδων, η σειρά του Mega «Hotel Elvira» διατήρησε μεν την πρωτιά στα δυναμικά κοινά της prime time ζώνης, αλλά βρέθηκε “με κομμένα τα φτερά”, σημειώνοντας 15,5%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 14,1%, ενώ το «Πόρτο Λεόνε» κατέγραψε 14%, δείχνοντας σταθερή πορεία. Οι «Σέρρες» συγκέντρωσαν 10,5%, με το «Grand Hotel», που σημείωσε 10,1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η «Γη της Ελίας» με 8,9%, η «Φάρμα» με 8,7% και το «Έξαθλον» με 6,7%, ενώ η «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 2,9%. Ακολούθησαν «Το Παιδί» με 2,7% και η σειρά «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» με 1,7%.

Στη late night ζώνη, το «The 2 night Show» κράτησε για ακόμη μία φορά τα σκήπτρα, φτάνοντας το 15% και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο slot.



Πηγή: tvnea.com
