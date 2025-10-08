2025-10-08 10:23:33
Ανατροπές σημειώθηκαν στα νούμερα τηλεθέασης του δυναμικού κοινού για τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, με τη «Super Κατερίνα» του Alpha να επιστρέφει στην κορυφή. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κατέγραψε 13,4%, αφήνοντας πίσω της το «Breakfast@Star», που ακολούθησε με 12,5%.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο Mega, σημειώνοντας 11,4%, ενώ μεγάλη πτώση κατέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος από την πρώτη θέση της προηγούμενης ημέρας βρέθηκε στην τέταρτη, με 9,3%.

Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 7,3%, το «10 Παντού» στο Open σημείωσε 4,3%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Το Πρωί Αν Σε Είδον» έκλεισε με 4,1%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι διαφορές παραμένουν μικρές και οι ανατροπές στα νούμερα τηλεθέασης φαίνεται πως θα έχουν συνέχεια.



Πηγή: tvnea.com
