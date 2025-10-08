Απόλυτη κυριαρχία για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία βρέθηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης το πρωί της Τρίτης, καταγράφοντας 23,4% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, η εκπομπή έφτασε μέχρι και το 31,7% στο τέταρτο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δυναμική και την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 15,2%, ενώ ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 13,6%.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 7,1%, ενώ η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open περιορίστηκε στο 6%. Τέλος, η πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς Νωρίς» συγκέντρωσε 2,2%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της στον ανταγωνιστικό χώρο της πρωινής ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com