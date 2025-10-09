





Η Μαρία Σολωμού ανακοίνωσε ότι η εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα» ολοκληρώθηκε οριστικά και δεν θα ξαναπροβληθεί στην τηλεόραση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι αρνήθηκε τηλεοπτική πρόταση για τη συμμετοχή της στην εκπομπή «The View».

Η ηθοποιός μίλησε στο Breakfast @ Star και εξήγησε ότι η πρόταση για το «The View» δεν την ενδιέφερε, καθώς ήδη είχε ένα αντίστοιχο podcast. Αναφέρθηκε επίσης στο τηλεοπτικό εγχείρημα «Μαρία τη Νύχτα», που ξεκίνησε από το YouTube και στη συνέχεια προβλήθηκε στον Alpha, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στην τηλεόραση.

«Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος. Άμα δεν περνάω κάπου καλά και νιώθω ότι αυτά που θέλω δεν μου τα δίνεις, γιατί να ξαναέρθω;»είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σολωμού, η οποία αφήνει πίσω της τα τηλεοπτικά projects για να επικεντρωθεί στο θέατρο.

Πηγή: tvnea.com