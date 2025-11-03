2025-11-03 13:16:46
Φωτογραφία για Τηλεοπτική κριτική - «Ο Δικαστής»: Φιλόδοξη παραγωγή με κύρος, αλλά μέτριο ξεκίνημα



Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ο Δικαστής» έκανε πρεμιέρα με υψηλές προσδοκίες και τη φήμη μιας φιλόδοξης τηλεοπτικής παραγωγής. Πρόκειται για ένα δραματικό αφήγημα που αγγίζει βαθιά ανθρώπινα διλήμματα, εστιάζοντας στην ιστορία ενός δικαστή που βρίσκεται αντιμέτωπος με το πιο δύσκολο σταυροδρόμι της ζωής του: να μείνει πιστός στον νόμο ή να προστατεύσει το παιδί του.

Η σειρά διαθέτει αναμφισβήτητα προσεγμένη αισθητική. Η φωτογραφία είναι κινηματογραφική, η σκηνοθεσία διατηρεί καθαρή ματιά και η παραγωγή δείχνει τεχνικά άρτια. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, στον ρόλο του Πέτρου Δημητρίου, αποδίδει με ωριμότητα και εσωτερική ένταση τον ήρωα που καταρρέει ανάμεσα στο καθήκον και την ενοχή. Το καστ γύρω του υποστηρίζει σωστά την ιστορία, χωρίς υπερβολές και με συνέπεια.

Ωστόσο, ο ρυθμός της σειράς αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο της μειονέκτημα. Η εξέλιξη της πλοκής είναι αργή, που σε αρκετά σημεία καταντά κουραστική. Οι σκηνές τραβούν περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται, η δραματουργία χάνει την έντασή της και το συναίσθημα μένει μετέωρο. Αν και το θέμα είναι ιδιαίτερα δυνατό, η αφήγηση δείχνει να μην το υπηρετεί με τον απαραίτητο παλμό, αφήνοντας την αίσθηση μιας παραγωγής που επενδύει στην εικόνα αλλά όχι στην ουσία.

Παρά τις αδυναμίες του ρυθμού, «Ο Δικαστής» παραμένει μια σειρά με προοπτική. Είναι προσεγμένη, καλαίσθητη και επιχειρεί να προσφέρει κάτι πιο ώριμο στο δραματικό είδος της ελληνικής τηλεόρασης. Αν καταφέρει στα επόμενα επεισόδια να αποκτήσει περισσότερη ένταση και συναισθηματικό βάθος, μπορεί να σταθεί επάξια στις προσδοκίες...

Βαθμολογία: 5,5/10



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή πρωτιά για το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ
Το «The Voice» κυρίαρχο στο prime time - Πρώτα τα Φαντάσματα στον κοινό ανταγωνισμό – Πρεμιέρα μετρίων επιδόσεων για τον «Δικαστή»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «The Voice» κυρίαρχο στο prime time - Πρώτα τα "Φαντάσματα" στον κοινό ανταγωνισμό – Πρεμιέρα μετρίων επιδόσεων για τον «Δικαστή»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κριτική: Μια Νύχτα Μόνο - Ένα δυνατό θέμα που χάνεται σε αργό ρυθμό και προβλέψιμες εξελίξεις...
Κριτική: Μια Νύχτα Μόνο - Ένα δυνατό θέμα που χάνεται σε αργό ρυθμό και προβλέψιμες εξελίξεις...
«Ο Δικαστής»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα με διπλό επεισόδιο...
«Ο Δικαστής»: Κάνει πρεμιέρα σήμερα με διπλό επεισόδιο...
Τηλεοπτική Κριτική: «Το Σόι Σου» – Μια επιστροφή που μάλλον δεν έπρεπε να γίνει...
Τηλεοπτική Κριτική: «Το Σόι Σου» – Μια επιστροφή που μάλλον δεν έπρεπε να γίνει...
Το J2US επιστρέφει στο OPEN με νέα κριτική επιτροπή... - Eνδεχόμενο to J2US All Star;
Το J2US επιστρέφει στο OPEN με νέα κριτική επιτροπή... - Eνδεχόμενο to J2US All Star;
«Ο Δικαστής»: Δύο οικογένειες, δύο κόσμοι, μία μοιραία σύγκρουση - Διαβάστε τα πάντα
«Ο Δικαστής»: Δύο οικογένειες, δύο κόσμοι, μία μοιραία σύγκρουση - Διαβάστε τα πάντα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου: Ποιοι ξεχώρισαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη
Τα νούμερα τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου: Ποιοι ξεχώρισαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε πώς κινήθηκαν οι εκπομπές
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (2/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/11/2025)
«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστρέφουν για 19η σεζόν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία...
«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστρέφουν για 19η σεζόν με καυστική άποψη, γέλιο και νοσταλγία...