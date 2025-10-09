2025-10-09 11:26:28
Φωτογραφία για Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έμειναν πίσω



Σαφή πρωτιά κατέγραψε ο «Τροχός της Τύχης» του Star στη χθεσινή απογευματινή ζώνη, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 18,9%. Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στο κοινό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Chase» του Mega με 12,5%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του, ενώ κοντά του κινήθηκε το «Live News» του Mega με 12,3%, συνεχίζοντας να προσελκύει το ενημερωμένο κοινό.



Ακολουθούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha με 11,9%, και το «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1 που σημείωσε 8,%, συνεχίζοντας σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Το «Cash or trash» κατέγραψε 10,4%, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει στις επιλογές του κοινού για χαλαρή ψυχαγωγία.

Αντίθετα, με μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν αρκετές εκπομπές. Το «5x5» περιορίστηκε στο 7,2%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 σημείωσε 7,8%. Χαμηλές επιδόσεις παρουσίασε η εκπομπή «Το ’Χουμε» του ΣΚΑΪ με μόλις 3,1%, ενώ η ελληνική ταινία που ακολούθησε κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, στο 5,3%. Τέλος, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open συγκέντρωσαν 3,4%.

Η απογευματινή ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τα τηλεπαιχνίδια να κρατούν σταθερά τα ηνία της προτίμησης των τηλεθεατών και τα ενημερωτικά προγράμματα να διατηρούν το δικό τους σταθερό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
«Μια νύχτα μόνο»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA - Δείτε φώτο απο Backstage
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Μια νύχτα μόνο»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA - Δείτε φώτο απο Backstage
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
Η «Super Κατερίνα» ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Απο κοντά το «Buongiorno»
Η «Super Κατερίνα» ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Απο κοντά το «Buongiorno»
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή του δυναμικού κοινού για δεύτερη συνεχόμενη μέρα
«Αλήθειες με τη Ζήνα» στην κορυφή του δυναμικού κοινού για δεύτερη συνεχόμενη μέρα
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης
Μεγάλη πτώση στο Ρουκ Ζουκ - Πρώτος ο Τροχός της τύχης
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της βραδινής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων
ΠΦΣ: Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά
Η «Super Κατερίνα» ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Απο κοντά το «Buongiorno»
Η «Super Κατερίνα» ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Απο κοντά το «Buongiorno»
Ανατροπή στην prime time ζώνη – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά
Ανατροπή στην prime time ζώνη – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/10/2025)