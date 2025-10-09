





Σαφή πρωτιά κατέγραψε ο «Τροχός της Τύχης» του Star στη χθεσινή απογευματινή ζώνη, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με ποσοστό 18,9%. Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στο κοινό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Chase» του Mega με 12,5%, διατηρώντας σταθερή την παρουσία του, ενώ κοντά του κινήθηκε το «Live News» του Mega με 12,3%, συνεχίζοντας να προσελκύει το ενημερωμένο κοινό.







Ακολουθούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha με 11,9%, και το «Rouk Zouk» του ΑΝΤ1 που σημείωσε 8,%, συνεχίζοντας σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Το «Cash or trash» κατέγραψε 10,4%, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει στις επιλογές του κοινού για χαλαρή ψυχαγωγία.

Αντίθετα, με μονοψήφια ποσοστά κινήθηκαν αρκετές εκπομπές. Το «5x5» περιορίστηκε στο 7,2%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 σημείωσε 7,8%. Χαμηλές επιδόσεις παρουσίασε η εκπομπή «Το ’Χουμε» του ΣΚΑΪ με μόλις 3,1%, ενώ η ελληνική ταινία που ακολούθησε κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, στο 5,3%. Τέλος, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open συγκέντρωσαν 3,4%.

Η απογευματινή ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τα τηλεπαιχνίδια να κρατούν σταθερά τα ηνία της προτίμησης των τηλεθεατών και τα ενημερωτικά προγράμματα να διατηρούν το δικό τους σταθερό κοινό.

Πηγή: tvnea.com