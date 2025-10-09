2025-10-09 12:45:40
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» αφηγείται μια ιστορία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αλήθειες που πληγώνουν.

Με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ένα πολυπληθές καστ καταξιωμένων και νέων ηθοποιών, η νέα δραματική σειρά του MEGA «φωτίζει» τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής, εκεί όπου η ανάγκη συγκρούεται με το συναίσθημα και οι άνθρωποι δοκιμάζονται στα όρια της αγάπης και της ηθικής.

Είναι η ιστορία της Αρετής Τριανταφύλλου (Μαριλίτας Λαμπροπούλου), βραβευμένης αρχιτέκτονα, χήρας και μητέρας ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απελπισμένη να εξασφαλίσει τα χρήματα για τη θεραπεία του, ζητά βοήθεια από τον Οδυσσέα Χαριτάκη (Δημήτρη Λάλο), έναν επιτυχημένο αλλά συναισθηματικά απόμακρο επιχειρηματία, «σημαδεμένο» από το παρελθόν του. Εκείνος, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, της προτείνει ως αντάλλαγμα να περάσουν μία νύχτα μαζί. Αυτή η συμφωνία, θα σημάνει την αρχή ενός έρωτα, που κανείς από τους δυο τους δεν μπορούσε να φανταστεί.


Τα γυρίσματα της σειράς συνεχίζονται, φέρνοντας στην οθόνη συγκλονιστικές στιγμές και δυνατές ερμηνείες από έναν κόσμο, όπου οι ενοχές, τα πάθη και οι επιλογές καθορίζουν τη μοίρα των ηρώων.

Η συγκλονιστική ιστορία της «Αρετής» και του «Οδυσσέα» έρχεται σύντομα στο MEGA. Γιατί μια νύχτα αρκεί… για να αλλάξει τα πάντα.

