Στην κορυφή των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών βρέθηκε το «Καλημέρα» με 13,4%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Mega Σαββατοκύριακο» με 12,4%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και μικρή απόσταση από την πρωτιά.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Τώρα Μαζί» με 9,9%, ολοκληρώνοντας την τριάδα της πρωινής ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com