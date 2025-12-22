2025-12-22 10:24:20
Στην κορυφή των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών βρέθηκε το «Καλημέρα» με 13,4%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Mega Σαββατοκύριακο» με 12,4%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και μικρή απόσταση από την πρωτιά.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Τώρα Μαζί» με 9,9%, ολοκληρώνοντας την τριάδα της πρωινής ενημέρωσης.



Πηγή: tvnea.com
