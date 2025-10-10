Μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν και χθες οι μεσημεριανές εκπομπές, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1 να περνά ξανά μπροστά και να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή σημείωσε 10,3%, αφήνοντας πίσω της τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, που κατέγραψαν 8,9%. Στην τρίτη θέση, αλλά με χαμηλές επιδόσεις, βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ, το οποίο περιορίστηκε στο 2,7%.

Ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο Open, με ποσοστό 4,6%, ενώ η εκπομπή «Pop Μαγειρική» της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 3,5%.

Η εικόνα του ανταγωνισμού δείχνει πως οι «Αποκαλύψεις» διατηρούν σταθερή δυναμική στο κοινό 18-54, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές φαίνεται να δίνουν μάχη για τις επόμενες θέσεις στο τηλεοπτικό slot.

