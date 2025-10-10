2025-10-10 10:44:11
Φωτογραφία για Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές

 



Μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν και χθες οι μεσημεριανές εκπομπές, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1 να περνά ξανά μπροστά και να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή σημείωσε 10,3%, αφήνοντας πίσω της τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, που κατέγραψαν 8,9%. Στην τρίτη θέση, αλλά με χαμηλές επιδόσεις, βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ, το οποίο περιορίστηκε στο 2,7%.

Ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο Open, με ποσοστό 4,6%, ενώ η εκπομπή «Pop Μαγειρική» της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 3,5%.

Η εικόνα του ανταγωνισμού δείχνει πως οι «Αποκαλύψεις» διατηρούν σταθερή δυναμική στο κοινό 18-54, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές φαίνεται να δίνουν μάχη για τις επόμενες θέσεις στο τηλεοπτικό slot.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Γιατί τα κανάλια προτιμούν νέες εκπομπές αντί για επαναλήψεις σειρών
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έμειναν πίσω
Ο «Τροχός της Τύχης» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι έμειναν πίσω
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στη ζώνη των 8: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha
Ανατροπή στη ζώνη των 8: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Από κοντά η Σκορδά
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Από κοντά η Σκορδά