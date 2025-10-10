Ισχυρός ανταγωνισμός σημειώθηκε στη late night ζώνη της Πέμπτης, με τις ενημερωτικές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά.

Η εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» του ΑΝΤ1 πραγματοποίησε χθες την πρεμιέρα της και κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη, συγκεντρώνοντας ποσοστό τηλεθέασης 10% σύμφωνα με τα μη καθαρά νούμερα.

Σε απόσταση… αναπνοής βρέθηκε η «Αυτοψία» του Alpha, η οποία κατέγραψε 9,7%, αποδεικνύοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει τις δημοσιογραφικές εκπομπές με δυνατή θεματολογία.

Η «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open σημείωσε 5,1%, κρατώντας σταθερή παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο της νύχτας.

Η μάχη της late night ζώνης αναμένεται να έχει συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι πρεμιέρες και οι αλλαγές στο πρόγραμμα των καναλιών υπόσχονται νέες ανατροπές στους πίνακες τηλεθέασης.

