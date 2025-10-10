2025-10-10 10:44:11
Σαρωτικά νούμερα σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης ο ποδοσφαιρικός αγώνας Σκωτία – Ελλάδα στον Alpha, ο οποίος βρέθηκε στην 1η θέση του πίνακα τηλεθέασης με 36,1%, αφήνοντας μακριά τον ανταγωνισμό.

Στη 2η θέση ακολούθησε το «Hotel Elvira» στο Mega, που συγκέντρωσε 13,7%, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε η δημοφιλής σειρά του ίδιου καναλιού, «Η Γη της Ελιάς», με 9,4%.

Την 4η θέση κατέλαβε η πρεμιέρα του «First Dates» στο Star, η οποία σημείωσε 8,7%, ενώ στην 5η θέση βρέθηκε η επανάληψη της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» στον ΑΝΤ1 με 8,2%.

Στην 6η θέση συναντάμε την επανάληψη του «The Road Show» στον ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 7,1%, ενώ στην 7η θέση το «Έξαλλον» του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 4,7%.



Πιο χαμηλά στις μετρήσεις της prime time ζώνης βρέθηκαν τα προγράμματα της ΕΡΤ1: στην 8η θέση η «Ηλέκτρα» με 2,8%, στην 9η θέση το «Απαραίτητο Φως» με 1,7%, και στην 10η θέση το «Παιδί» με 1,2%.



Πηγή: tvnea.com
