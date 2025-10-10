Η απογευματινή ζώνη της Πέμπτης είχε έντονο ανταγωνισμό, με σειρές, εκπομπές και τηλεπαιχνίδια να διεκδικούν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η δραματοποιημένη σειρά «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha, σημειώνοντας 16,1% και αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Από τα τηλεπαιχνίδια, ο «Τροχός της Τύχης» διατήρησε τη δυναμική του με 14,9%, ενώ το «The Chase» κινήθηκε επίσης ψηλά με 14%. Το «5x5» κατέγραψε 11,6%, ενώ το «Rouk Zouk» ανέβηκε σε διψήφια ποσοστά, φτάνοντας το 10,4%. Το «Deal» σημείωσε 10,8%, ενώ το «Cash or Trash» κινήθηκε στα 10,2%, διατηρώντας ικανοποιητικές επιδόσεις.

Στις ενημερωτικές εκπομπές, το «Live News» του Mega συγκέντρωσε 13,8%, παραμένοντας ψηλά στην προτίμηση των τηλεθεατών. Αντίθετα, οι «Καθαρές Κουβέντες» του Open περιορίστηκαν στο 3,3%, ενώ το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,9%.

Πιο χαμηλές επιδόσεις σημείωσε η εκπομπή «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ με 2,2%, ενώ η ελληνική ταινία που ακολούθησε κινήθηκε στο 6,7%.

Η μάχη της απογευματινής ζώνης παραμένει έντονη, με τα τηλεπαιχνίδια να διατηρούν σταθερό κοινό και τις σειρές να αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να έχουν ισχυρή απήχηση.

Πηγή: tvnea.com