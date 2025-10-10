2025-10-10 10:44:11
Ανατροπή σημειώθηκε στα νούμερα τηλεθέασης της βραδινής ζώνης των 8, με τη δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» να περνά για πρώτη φορά στην κορυφή. Η δημοφιλής καθημερινή σειρά κατέγραψε 15,7% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», που συγκέντρωσε 12,7%, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης και κρατώντας σταθερό το φανατικό του κοινό.
Πηγή: tvnea.com
