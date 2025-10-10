2025-10-10 10:44:11
Φωτογραφία για Ανατροπή στη ζώνη των 8: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha





Ανατροπή σημειώθηκε στα νούμερα τηλεθέασης της βραδινής ζώνης των 8, με τη δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» να περνά για πρώτη φορά στην κορυφή. Η δημοφιλής καθημερινή σειρά κατέγραψε 15,7% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», που συγκέντρωσε 12,7%, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα τηλεθέασης και κρατώντας σταθερό το φανατικό του κοινό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα νούμερα της prime time: Στην κορυφή το Σκωτία–Ελλάδα με 36,1%
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Από κοντά η Σκορδά
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Από κοντά η Σκορδά
Ανατροπή στην prime time ζώνη – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά
Ανατροπή στην prime time ζώνη – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά
Prime time ζώνη: Με αισθητή πτώση το «Hotel Elvira» στην κορυφή...
Prime time ζώνη: Με αισθητή πτώση το «Hotel Elvira» στην κορυφή...
Ανατροπή στις μεσημεριανές εκπομπές: Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ανατροπή στις μεσημεριανές εκπομπές: Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Κριτική: «Να μ’ αγαπάς» – Όμορφα πλάνα, δυνατές ερμηνείες αλλά δραματικό κορεσμός...
Κριτική: «Να μ’ αγαπάς» – Όμορφα πλάνα, δυνατές ερμηνείες αλλά δραματικό κορεσμός...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Το «The Roadshow» έρχεται με νέο επεισόδιο - Σε αυτή την περιοχή θα βρεθούν...
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
Στην κορυφή της τηλεθέασης η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη των πρωινών από κοντά;
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Από κοντά η Σκορδά
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Από κοντά η Σκορδά
Δύσκολο στοίχημα αποδεικνύεται η εξυγίανση του σιδηροδρόμου
Δύσκολο στοίχημα αποδεικνύεται η εξυγίανση του σιδηροδρόμου
9o συνέδριο ΠΕΙΦΑΣΥΝ: «Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία»
9o συνέδριο ΠΕΙΦΑΣΥΝ: «Φαρμακείο 360°: Συνδέοντας Ανθρώπους, Τεχνολογία & Υγεία»