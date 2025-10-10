2025-10-10 12:18:02
Φωτογραφία για Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
Ο 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδνη» καθώς δεν συνεργάστηκε σε αστυνομικό έλεγχοΣυνελήφθη εκ νέου χθες, Πέμπτη, το βράδυ στον σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» για απείθεια ο 19χρονος Ιρακινός, ο οποίος προ ημερών είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό.naftemporiki.grΕιδικότερα, ο 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του σχεδίου «Αριάδνη» καθώς δεν συνεργάστηκε σε sidirodromikanea
