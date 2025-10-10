2025-10-10 11:44:47
Φωτογραφία για «Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Η Ζωή σου Όλη», η νέα εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22.45. Προσωπικότητες που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον δημόσιο βίο αλλά και πρόσωπα της επικαιρότητας που ξεχωρίζουν, ξετυλίγουν στην κάμερα της εκπομπής και στη Χριστίνα Βίδου, τη Ζωή τους Όλη.

Πιάνοντας το νήμα της πορείας τους από την αρχή, μιλούν για την καταξίωση, τα βιώματα που τους καθόρισαν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, τις αξίες που τους καθοδηγούν, τα γεγονότα που τους σημάδεψαν, τις προκλήσεις της καθημερινότητας, τις μάχες που κέρδισαν ή έχασαν, τους στόχους και τα όνειρά τους για το μέλλον.

 

Με πυρήνα τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών από τους χώρους του πολιτισμού, της πολιτικής, του αθλητισμού, των τεχνών, των επιστημών, καθώς και των ηρώων της διπλανής πόρτας, «Η ζωή σου όλη» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διαχρονικό ντοκουμέντο της διαδρομής όσων τόλμησαν να ξεφύγουν από την πεπατημένη, μέσα από εξομολογήσεις, αναδρομές και αναστοχασμό πάνω σε κρίσιμες στιγμές.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μάχη σώμα με σώμα στη late night ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη σώμα με σώμα στη late night ζώνη
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Αθήνας: Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε μηχανοδηγό του μετρό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Πρεμιέρα στους «Escapers» με πλουμιστές φορεσιές, μαϊμού τσάντες και πασαρέλα
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Πρεμιέρα στους «Escapers» με πλουμιστές φορεσιές, μαϊμού τσάντες και πασαρέλα
Σε νέα μέρα το
Σε νέα μέρα το " Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ" - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα - Ποιός αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του ομίλου;
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Κωνσταντίνο Ζούλα - Ποιός αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του ομίλου;
«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
«ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ»: O Νίκος Χατζηνικολάου κάνει πρεμιέρα απόψε στις 24:00
Τηλεθέαση: Δυναμική πρεμιέρα για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1
Τηλεθέαση: Δυναμική πρεμιέρα για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κωνσταντινόπουλος: Ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αντί της μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο
Κωνσταντινόπουλος: Ανάγκη επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αντί της μετατροπής του σε ποδηλατόδρομο
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/10/2025)
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού ξανά στην κορυφή – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης
«Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή της απογευματινής ζώνης