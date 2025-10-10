Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει στις 25 Ιουνίου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου (Health Hub) με στόχο τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού πρόγραμμα που θα στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των φαρμακοποιών σε τομείς όπως η σύγχρονη παροχή φαρμακευτικής φροντίδας, η χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και η ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στη φαρμακευτική πρακτική (διαβάστε εδώ).

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, από τις 13 Οκτωβρίου οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν Δωρεάν ένα σύνολο προγραμμάτων Ασύγχρονων σεμιναρίων, δηλαδή σεμιναρίων που θα μπορούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Η εκπαίδευση θα παρέχει τίτλο πιστοποίησης για κάθε ενότητα και θα πραγματοποιηθεί από τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (Π.Δ.Β.Μ.) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την επιστημονική επιμέλεια της ομάδας Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

• Σύγχρονες Πρακτικές Φαρμακευτικής Φροντίδας σε Χρόνια Νοσήματα – Πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών (I) & (II)

• Σύγχρονες πρακτικές φαρμακευτικής φροντίδας: point of care testing, επικοινωνία, πρόληψη λαθών και διαχείριση θεραπευτικών προκλήσεων

• Κανονιστικό Πλαίσιο, Πρακτικές, Πρώτες βοήθειες στο Φαρμακείο και Ενεσοθεραπεία

• Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Φαρμακείου: ΤΝ, Βιοηθική και Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

• Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολύπλοκα Συστήματα στη Νέα Εποχή της Φαρμακευτικής

➢ Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα εδώ. Σχετικός οδηγός για την συμπλήρωση και υπογραφή των εγγράφων υπάρχει διαθέσιμος στον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1N6Ls7nP-iN6FrSEQDgyTiai1JgVpWHhK/view

Για την επίλυση τυχόν αποριών σχετικά με την εγγραφή σας παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την ομάδα του Health Hub στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορείτε να επικοινωνήστε με τα Π.Δ.Β.Μ. στο [email protected].

➢ Ακολουθεί το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος

Α

Σύγχρονες Πρακτικές Φαρμακευτικής Φροντίδας σε Χρόνια Νοσήματα



– Πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών (I)

1

Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

2

Παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος

3

Παθήσεις καρδιαγγειακού συστήματος

4

Σακχαρώδης διαβήτης - Μεταβολικό σύνδρομο - Παχυσαρκία

Β

Σύγχρονες Πρακτικές Φαρμακευτικής Φροντίδας σε Χρόνια Νοσήματα



– Πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών (II)

1

Έκζεμα: Δερματίτιδες, Ψωρίαση, Αυτοάνοσα νοσήματα δέρματος

2

Αντιηλιακά – Καρκίνος δέρματος

3

Γενόσημα φάρμακα και εναλλαγή φαρμακευτικών προϊόντων σε ασθενείς

4

Φαρμακευτική φροντίδα για ειδικές ομάδες ασθενών όπως παιδιά,



ηλικιωμένοι, κύηση, αθλητές

5

Εγκαυματίες - Βαρέως πάσχοντες ασθενείς - Ηλικιωμένοι ασθενείς

Γ

Σύγχρονες πρακτικές φαρμακευτικής φροντίδας: συνταγογράφηση,



επικοινωνία, πρόληψη λαθών και διαχείριση θεραπευτικών προκλήσεων

1

Παρακολούθηση ορθής συνταγογράφησης και εκτίμηση ιατρικών λαθών ειδικά,



ορθή συνταγογράφηση φαρμακευτικών μορφοποιήσεων



σε γαληνικά σκευάσματα. Complex Compounding

2

Ο ρόλος του φαρμακοποιού και η στρατηγική για την βελτίωση της



συμμόρφωσης στις θεραπείες

3

Δεξιότητες επικοινωνίας με ασθενείς και άλλους



επαγγελματίες υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές,



νοσηλευτικά ιδρύματα

4

Τεχνολογία Εμβολίων. Το παράδειγμα των εμβολίων



εναντίον του ιού της γρίπης.

5

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο φαρμακείο όπως



μη συμμόρφωση στην θεραπεία, ερωτήσεις ασθενών



για ανεπιθύμητες ενέργειες

6

Εκτίμηση των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών

Δ

Κανονιστικό Πλαίσιο, Πρακτικές και Πρώτες βοήθειες στο Φαρμακείο

1

Ρυθμιστικές αρχές (EMA, FDA , ΕΟΦ) νομοθεσία και ρυθμίσεις



σχετικά με την υγεία και τα φάρμακα.

2

Προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών (GDPR).



Φαρμακοεπαγρύπνηση Βιοομοειδή και Νανοομοειδή

3

Ενεσοθεραπεία

4

Βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών στο χώρο του φαρμακείου

Ε

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Φαρμακείου: AI,



Βιοηθική και Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

1

Δοκιμασίες ταχέως ελέγχου (Point of care testing) και ψηφιακές εξελίξεις

2

Αρχές βιοηθικής και η εφαρμογή τους στο φαρμακείο

3

Παροχή, εκ μέρους των φαρμακείων, προσωποποιημένης



υπηρεσίας και προσωποποιημένων συστάσεων στους πολίτες

ΣΤ

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολύπλοκα Συστήματα στη



Νέα Εποχή της Φαρμακευτικής

1

H τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλειοθήκη για το φαρμακείο



- Οδηγίες από την Διεθνή Φαρμακευτική Ομοσπονδία (FIP)

2

Εισαγωγή στην Θεωρία του Χάους με εφαρμογή σε φαρμακευτικά συστήματα.

3

Εισαγωγή στα Νευρωνικά δίκτυα και τα κρίσιμα φαινόμενα



με εφαρμογή στη Φαρμακευτική

4

Βασικές αρχές των πολύπλοκων δικτύων με εφαρμογή στην Φαρμακευτική

farmakopoioi