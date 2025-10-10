Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ διατυπώνει έντονες αντιρρήσεις για την διάθεση των ακριβών φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακείαΣημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς, καθώς φαίνεται ότι από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ διατυπώνονται αντιρρήσεις.Ειδικότερα, ενώ τα ακριβά φάρμακα που προορίζονται για σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, θα έπρεπε ήδη να είναι προσβάσιμα στους ασθενείς στα ιδιωτικά φαρμακεία, η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης καθυστερεί.Να υπενθυμιστεί ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε προαναγγείλει τη διάθεση των ακριβών φαρμάκων στα φαρμακεία της γειτονιάς εδώ και μήνες. Πλέον όμως στο ερανιστικό νομοσχέδιο που οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή, περιλαμβάνονται νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης τον σκευασμάτων στις γειτονιές. Αμέσως μετά θα πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με τις δραστικές ουσίες που θα διατίθενται αλλά και τις ασθένειες που θα αφορούν.Οι αντιρρήσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥΗ διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη διατυπώνει έντονες αντιρρήσεις για την διάθεση των ακριβών φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς όπως σημείωσε σε δημόσια τοποθέτησή της, η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι φαρμακοποιοί είναι τριπλάσια από το κόστος της διανομής των φαρμάκων κατ'οίκον.Να υπενθυμιστεί ότι .... οι φαρμακοποιοί θα αμείβονται για την εκτέλεση κάθε συνταγής με 20€ συν ΦΠΑ ενώ 3€ θα κοστίζει η μεταφορά του κάθε σκευάσματος κυρίως από τους από τους συνεταιρισμούς των φαρμακοποιών, καθώς δεν επελέγη η εταιρεία ταχυμεταφορών που χρησιμοποιείται για την διανομή κατ'οίκον εξαιτίας δυσκολιών που παρατηρήθηκαν.Το κόστος θα κυμαίνεται ετησίως για τους φαρμακοποιούς στα 15 εκατομμύρια ευρώ και για την μεταφορά στα 3 εκατομμύρια ευρώ.Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ θέτει επίσης ζήτημα περιορισμών που έχουν βάλει οι φαρμακοποιοί μέσω του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου υγείας, κάθε φαρμακείο θα μπορεί να διανέμει φάρμακα αξίας έως 20.000€ και μέχρι 20 συνταγές το μήνα.Το κέρδος θα μπορεί να ανέρχεται έως 400€ ανά φαρμακείο το μήνα. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος φαίνεται πως αιτήθηκε έναν τέτοιον περιορισμό προκειμένου να μην υπάρξουν ανταγωνιστικές διαδικασίες στην αγορά και αποκλειστούν οι μικροί φαρμακοποιοί από τη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους.Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ από την πλευρά της θεωρεί ότι η περιορισμένη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία (20 συνταγές για το καθένα), θα δημιουργήσει δυσκολίες στους ασθενείς που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα φαρμακεία.Πάντως η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Βάσω Βακουφτσή αναφέρει στο ethnos.gr: «Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα κανάλια διάθεσης φαρμάκων, ώστε να διευκολύνονται οι ασθενείς και να έχει ο καθένας την επιλογή του»Τα φάρμακαΜε βάση πληροφορίες του ethnos.gr οι έξι θεραπευτικές κατηγορίες που θα διατίθενται αρχικά είναι:Φάρμακα για Πολλαπλή ΣκλήρυνσηΕρυθροποιητίνεςΟρισμένα σκευάσματα για καρκινοπαθείς που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή χορήγησηΣκευάσματα για Ηπατίτιδα ΒΦάρμακα για παθήσεις που σχετίζονται με τα λευκά αιμοσφαίριαΒιολογικοί παράγοντεςΣτόχος είναι να εκτελούνται αρχικά 35.000 συνταγές μηνιαίως στα ιδιωτικά φαρμακεία, με τον αριθμό να αυξάνεται σε περίπου 70.000 μέσα στους επόμενους μήνες.ethnos.gr