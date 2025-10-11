Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για τη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκε την Παρασκευή η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, συγκεντρώνοντας 10,4% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, που σημείωσαν 9,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της ενημερωτικής εκπομπής.

Την τρίτη θέση μοιράστηκαν δύο προγράμματα του ΣΚΑΪ: το «Live You» και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που κατέγραψαν από 6,2%.

Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3%, κλείνοντας τη λίστα των βασικών εκπομπών της μεσημεριανής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com