2025-10-11 11:04:04
Φωτογραφία για Στην πρώτη θέση η Αλήθειες με τη Ζήνα στην μεσημεριανή ζώνη

 

Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για τη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκε την Παρασκευή η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, συγκεντρώνοντας 10,4% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, που σημείωσαν 9,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της ενημερωτικής εκπομπής.

Την τρίτη θέση μοιράστηκαν δύο προγράμματα του ΣΚΑΪ: το «Live You» και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που κατέγραψαν από 6,2%.

Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3%, κλείνοντας τη λίστα των βασικών εκπομπών της μεσημεριανής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Σκληρή μάχη στο prime time - Στην πρώτη θέση Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι με χαμηλότερα ωστόσο ποσοστά
Σκληρή μάχη στο prime time - Στην πρώτη θέση "Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι" με χαμηλότερα ωστόσο ποσοστά
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
Ανατροπή στα πρωινά – Το Breakfast@Star στην κορυφή της τηλεθέασης
