Καλεσμένος στην εκπομπή Happy Day και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής ο ταλαντούχος ηθοποιός και παρουσιαστής του Money Drop, Φάνης Μουρατίδης.Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος θα παρουσιάσει για δεύτερη σεζόν το Money Drop, το τηλεπαιχνίδι που προκάλεσε αίσθηση την περασμένη χρονιά και κέρδισε τις εντυπώσεις, έδωσε λεπτομέρειες για την επιστροφή του παιχνιδιού: «Ερχόμαστε δυναμικά κάπου στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη, πρώτα ο Θεός, και θα μοιράσουμε και φέτος πολλά χρήματα».Σε ερώτηση της Σταματίνας σχετικά με το αν περίμενε την επιτυχία του Money Drop και την συνέχισή του, ο Φάνης Μουρατίδης απάντησε: «Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα σκέφτομαι αν μπορώ να στηρίξω το project. Όταν μου πρότειναν το Money Drop, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσα να το κάνω. Έπρεπε απλά να βρω το νόημα μέσα στο κεφάλι μου, σε αυτό που κάνω. Και το νόημα για εμένα είναι ότι έχω την τύχη να είμαι παρών σε μία πολύ σημαντική στιγμή δύο ανθρώπων, που βρίσκονται ξαφνικά με 200.000 ευρώ στα χέρια τους και μπορεί πραγματικά, αν τα κερδίσουν, να αλλάξει εντελώς η ζωή τους. Το χαίρομαι πάρα πολύ όταν κερδίζουν χρήματα, θέλω να τους βοηθάω να τα πάρουν. Μου έδωσε πάρα πολύ ωραίες στιγμές το παιχνίδι, που δεν το περίμενα».Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε ακόμα για την οικογένεια του, την καθημερινότητά του αλλά και την παράσταση που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, το “2:22-A Ghost Story”, το οποίο συνεχίζει φέτος για δεύτερη χρονιά.Πηγή: tvnea.com