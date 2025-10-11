





Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για το prime time, στο δυναμικό κοινό, βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», σημειώνοντας 13,5%. Παρά την πρωτιά, η σειρά κατέγραψε αισθητή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχε κινηθεί σε υψηλότερα ποσοστά.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «GNTM» του Star με 12,7%, συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία στις προτιμήσεις του νεανικού κοινού. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «The Road Show» του ΑΝΤ1 με 10,7%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και η επιτυχημένη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς», που σημείωσε 10,5%.

Αντίθετα, χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσε ο τελικός του “Εξαθλον”, που συγκέντρωσε 5,6%, ενώ τελευταίο στη λίστα βρέθηκε το δραματικό σίριαλ της ΕΡΤ1 «Το Δίχτυ», με ποσοστό 2,7%.

Η μάχη της prime time ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι τηλεθεατές φαίνεται να μοιράζουν την προτίμησή τους ανάμεσα στη μυθοπλασία και τα ριάλιτι, ενώ οι διακυμάνσεις στα ποσοστά δείχνουν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Πηγή: tvnea.com