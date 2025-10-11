2025-10-11 14:43:26

Με αφορμή τις φήμες που κυκλοφορούν για τελεσίγραφα, αποχωρήσεις και «κοψίματα» εκπομπών, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν έμεινε σιωπηλός. Μέσα από την εκπομπή του, «Ραντεβού το ΣΚ», πήρε ξεκάθαρη θέση, απαντώντας on air στα δημοσιεύματα που αφορούν την τηλεοπτική παρουσία του Κώστα Τσουρού αλλά και στα σχόλια που πλημμυρίζουν τα social media.



Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του, τονίζοντας πως έχει κουραστεί από τη διασπορά ανακριβειών και τα «σενάρια» που κυκλοφορούν, υπογραμμίζοντας ότι προτιμά να μιλά με ειλικρίνεια και όχι με υπεκφυγές.



«Υπάρχουν διάφοροι περιθωριακοί τύποι και περιφερειακά sites και στα social διάφοροι επίσης περιθωριακοί και περίεργοι που τα γράφουν αυτά… Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με σταυρώσουν, δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.



Ο δημοσιογράφος σχολίασε πως οι επαγγελματίες δεν χαίρονται με τις απολύσεις ή την αποτυχία άλλων ανθρώπων στον χώρο.



«Οι σοβαροί άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά, οι σοβαροί επαγγελματίες είναι από πάνω και δεν χαίρονται με τα κοψίματα εκπομπών και με ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους», κατέληξε με σαφήνεια.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ