Η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη επέλεξε μία ξεχωριστή ημέρα, την ονομαστική της εορτή, για να μοιραστεί με το κοινό της στα social media μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της: την εγκυμοσύνη στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Σωτήρη Σκουλούδη.Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τρυφερές φωτογραφίες των διακοπών της, όπου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα κάτω από το φως του ηλιοβασιλέματος.Η δημοσιογράφος έγραψε: «Υπάρχουν θαύματα που ανθίζουν στη σιωπή… Κι όσα μεγαλώνουν μαζί με εκείνον που αγαπάς ξεκινούν αθόρυβα σχεδόν, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι θα σας αλλάξουν για πάντα. Και τώρα καθώς καλύπτουμε το μεγαλύτερο ρεπορτάζ της ζωής μας, δεσμευόμαστε να είμαστε ακόμα πιο μάχιμοι σε έναν κόσμο που πρέπει να γίνει καλύτερος για κάθε νέα ζωή που γεννιέται. Μικρό μας θαύμα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία!»Κλείνοντας, χαρακτήρισε το νέο αυτό βήμα ως το ομορφότερο δώρο για τη γιορτή της.Παρά τις προσωπικές ευτυχισμένες στιγμές, η Ευλαμπία Ρέβη βρίσκεται τον τελευταίο καιρό αντιμέτωπη με μια επαγγελματική ανατροπή.Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την επιστροφή της επιτυχημένης εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως οι δημιουργοί και παρουσιαστές της πρώτης σεζόν, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, βρίσκονται πλέον εκτός του συντονισμού.Οι δύο δημοσιογράφοι αντέδρασαν έντονα στην απόφαση της διοίκησης να αναθέσει τον ρόλο του συντονιστή στον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ οι ίδιοι περιορίζονται σε ρόλους ρεπόρτερ. Ως αποτέλεσμα, η Ρέβη και ο Κουρδής προχωρούν σε νομικές ενέργειες κατά του ΣΚΑΪ.Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση της Ένωσης Συντακτών, η οποία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, που εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ».Πηγή: tvnea.com