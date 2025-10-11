Ο Νουσρέτ Γκιόκτσε, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Salt Bae, έγινε διάσημος χάρη στο εντυπωσιακό του στυλ με το αλάτι και τα πολυτελή του εστιατόρια. Ωστόσο, ο άλλοτε απόλυτος «βασιλιάς του κρέατος» φαίνεται να βλέπει την αυτοκρατορία του να καταρρέει. Σύμφωνα με το Spectator, οι επιχειρήσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία καταγράφουν πλέον σημαντικές ζημιές.Ο Τούρκος σεφ και influencer στήριξε τη φήμη του σε πανάκριβα πιάτα και μια εικόνα χλιδής. Στο εστιατόριό του στο Knightsbridge του Λονδίνου, ένα φιλέτο Wagyu strip loin κοστίζει 680 λίρες (περίπου 700 ευρώ), ένα skirt steak 380 λίρες, ενώ ο μπακλαβάς με φύλλα χρυσού φτάνει τις 50 λίρες. Το ίδιο υπερπολυτελές κόνσεπτ προσπάθησε να επεκτείνει και στις ΗΠΑ, με καταστήματα σε Νέα Υόρκη, Μπέβερλι Χιλς, Βοστώνη και Μαϊάμι στα τέλη της δεκαετίας του 2010.Η πραγματικότητα, όμως, δείχνει πως το εγχείρημα αυτό δεν απέδωσε. Η αμερικανική του εταιρεία κατέγραψε ζημιές 5,4 εκατ. λιρών την τελευταία οικονομική χρονιά, με τα περισσότερα εστιατόρια να έχουν πλέον κλείσει – απομένουν μόνο δύο, σε Νέα Υόρκη και Μαϊάμι. Στο Λονδίνο, παρότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. λίρες, η εταιρεία πέρασε από κέρδη 1,7 εκατ. σε ζημίες 5,5 εκατ. λιρών.Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν οι μπριζόλες του προσέλκυσαν διασημότητες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η υπερβολική του εικόνα – με τα γυαλιά, το χρυσό μενταγιόν και το χαρακτηριστικό μουστάκι – δείχνει πια να έχει ξεθωριάσει.Οι ειδικοί της γαστρονομίας συμφωνούν πως η εποχή της επίδειξης έχει παρέλθει. Οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε πιο απλές, υγιεινές και οικονομικές επιλογές, προτιμώντας φυτικές τροφές και ισορροπημένα γεύματα αντί για τεράστιες πρωτεϊνούχες μερίδες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η μόδα της πρωτεΐνης φαίνεται να ολοκληρώνει τον κύκλο της».Ταυτόχρονα, οι σεφ των social media στο TikTok και το Instagram έχουν πάρει τη θέση που κάποτε κατείχε ο Salt Bae. Με εκατομμύρια προβολές, παρουσιάζουν γρήγορες, φθηνές και ευφάνταστες συνταγές – όπως κοτόπουλο αλφρέντο σε πατάτα ή τραγανές σαλάτες ρυζιού – προσφέροντας μια μορφή «προσιτής πολυτέλειας» στο σπίτι.Η οικονομική πίεση και η ακρίβεια έχουν επίσης αλλάξει τις προτεραιότητες των καταναλωτών. Όπως σημειώνεται, «δεν είναι πια διασκεδαστικό να πληρώνεις 50 λίρες για λίγο κρέας όταν μπορείς να φτιάξεις κάτι εξίσου νόστιμο μόνος σου». Η νέα γαστρονομική φιλοσοφία βασίζεται στη δημιουργικότητα, στην υγιεινή διατροφή και στην απλότητα – με υλικά όπως όσπρια, γιαούρτι, κοτόπουλο και ελαιόλαδο.Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει το κοινό του Salt Bae είναι η τάση του Ozempic, του φαρμάκου για απώλεια βάρους που περιορίζει την όρεξη. Πολλοί από τους εύπορους πελάτες του, μεταξύ αθλητών, χρηματιστών και διασημοτήτων, δεν μπορούν πλέον να καταναλώσουν τις υπερβολικά μεγάλες μερίδες των εστιατορίων του.Και ενώ το Ντουμπάι εξακολουθεί να αγκαλιάζει την κουλτούρα της υπερβολής, η Δύση φαίνεται να στρέφεται σε μια νέα εποχή – της απλότητας, της αυτάρκειας και του μέτρου. Ο Salt Bae, που κάποτε προσωποποιούσε τη «χρυσή υπερβολή», μοιάζει να έχει χάσει την επαφή με το πνεύμα των καιρών: σήμερα, η πολυτέλεια δεν μετριέται σε καράτια, αλλά σε αυθεντικότητα και ουσία.Πηγή: tvnea.com