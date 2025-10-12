2025-10-12 11:33:52
Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Η Αλίκη έρχεται σε κατά μέτωπο σύγκρουση με τη Σοφία που την πρόδωσε με τον χειρότερο τρόπο… Η Κυβέλη ψάχνει απεγνωσμένα τρόπο να πάρει πίσω το ξενοδοχείο και ετοιμάζεται να δανειστεί χρήματα από ένα πολύ επικίνδυνο άτομο… Ο Ρήγας αρχίζει να δέχεται απειλές από παντού και να φοβάται πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Έτσι, παίρνει μια μεγάλη απόφαση… να πουλήσει το Grand Hotel…

Η Αλίκη απογοητεύεται, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ακύρωσης του γάμου της με τον Ρήγα, αλλά ο Άρης και η Φρίντα της λένε ότι ο Ρήγας κάτι φοβάται που τον κάνει ευάλωτο. Η παρουσία της πλούσιας Ρεγγίνας και το ενδεχόμενο πώλησης του Grand Hotel αναστατώνει την οικογένεια Γαζή, αλλά και τον Χατζημήτρο. Ο Άρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το μυαλό του την Αλίκη, αλλά ο έρωτάς του για εκείνη είναι πιο δυνατός από τη λογική…

Ο Ρήγας, κοροϊδεύοντας τον Νικόλα και την Ελένη, έχει πια και το ποσοστό του Νικόλα από το ξενοδοχείο και προχωράει κανονικά στην πώληση. Η Αλίκη αναγνωρίζει τη φωνή του απαγωγέα της στο αστυνομικό τμήμα, την ώρα που ο Άρης προσεγγίζει τη Ρεγγίνα για να μάθει πού και πότε θα γίνει η τελική συμφωνία για την πώληση του ξενοδοχείου. Ο Ρήγας βρίσκει τυχαία τις φωτογραφίες της πρώτης του γυναίκας στο δωμάτιο της Αλίκης και παθαίνει πανικό.

Η Αλίκη μαθαίνει σοκαρισμένη ότι το ξενοδοχείο πουλήθηκε και έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με τον Ρήγα… Ο Ρήγας ζητάει από την Κυβέλη να φύγει μαζί του… Ο Άρης προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να τον εμπιστευτεί. Κι ενώ είναι έτοιμος να της μιλήσει για τον εαυτό του, εμφανίζεται ο Χρόνης και τους ανακοινώνει την εξαφάνιση της Ρεγγίνας…

Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα το Grand Hotel θα παίξει Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1!



