2025-10-12 16:26:57

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 10:28, η αμαξοστοιχία 1330, που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. sidirodromikanea

