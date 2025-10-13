





Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να γράψει μια νέα σελίδα στην πορεία του, καθώς μετά από δεκατρία χρόνια συνεχούς συνεργασίας με τα ιστορικά Στούντιο ΚΑΠΑ στα Σπάτα, αποφάσισε να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στις 31 Δεκεμβρίου 2026 ο σταθμός θα αποχωρήσει από τον χώρο που φιλοξένησε μερικές από τις πιο σημαντικές και εμβληματικές παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να εγκατασταθεί στο νέο, ιδιόκτητο και υπερσύγχρονο συγκρότημά του στην Κηφισιά, πολύ κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου και φιλόδοξου οράματος του αείμνηστου προέδρου Μίνωα Κυριακού, το οποίο είχε σχεδιαστεί πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά είχε «παγώσει» λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών της εποχής. Το νέο συγκρότημα ανεγείρεται σε οικόπεδο περίπου 10 στρεμμάτων και έχει στόχο να συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες του σταθμού κάτω από μία στέγη – από τα γραφεία της διοίκησης μέχρι τα μεγάλα τηλεοπτικά στούντιο και τις παραγωγές.

Η νέα έδρα του ΑΝΤ1 θα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα στούντιο τελευταίας τεχνολογίας, ικανά να υποστηρίξουν παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, τόσο ενημερωτικού όσο και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Οι εγκαταστάσεις θα αξιοποιούν τεχνολογίες cloud και ρομποτικές κάμερες με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στον σταθμό να λειτουργεί με τη μέγιστη αποδοτικότητα και να ανταγωνίζεται κορυφαία διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.

Η μεταφορά του σταθμού σημαίνει και το τέλος λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου του ΑΝΤ1 στο Μαρούσι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής πλήρους αυτονομίας, βελτιωμένου συντονισμού και σημαντικής μείωσης κόστους, καθώς θα περιοριστεί η ανάγκη εξωτερικών συνεργασιών. Το όνειρο ζωής του Μίνωα Κυριακού, που παρέμεινε ανεκπλήρωτο για 13 χρόνια, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα, δικαιώνοντας τη μακροχρόνια στρατηγική του.

Το νέο συγκρότημα, το οποίο εκτείνεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, θεωρείται αρχιτεκτονικό και τεχνολογικό στολίδι. Ο εξοπλισμός που ήδη καταφθάνει περιλαμβάνει ρομποτικές κάμερες τελευταίας γενιάς με δυνατότητες αυτόματης στόχευσης μέσω ΑΙ, καθώς και συστήματα ήχου και εικόνας που αξιοποιούν αλγόριθμους machine learning για τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι, ο ΑΝΤ1 θα γίνει το πρώτο ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι που θα διαθέτει τόσο εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές, συγκρίσιμες με εκείνες μεγάλων διεθνών media hubs. Η «καρδιά» του συγκροτήματος θα αποτελείται από τέσσερα υπερσύγχρονα στούντιο, καθένα από τα οποία θα έχει επιφάνεια περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο θα χρησιμοποιείται για ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, το δεύτερο αποκλειστικά για δελτία ειδήσεων και εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ τα δύο υπόλοιπα θα φιλοξενούν μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές και shows.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, όλες οι υπηρεσίες και τα τμήματα του σταθμού θα λειτουργούν ενιαία, κάτω από μία στέγη, γεγονός που θα ενισχύσει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή του ομίλου. Η επένδυση εκατομμυρίων ευρώ αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά μια ολική αναγέννηση του ΑΝΤ1, η οποία φέρνει την ελληνική τηλεόραση στη νέα εποχή της ψηφιακής καινοτομίας.







