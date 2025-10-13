2025-10-13 10:04:38

Ενδιαφέρουσες απαντήσεις του ανθρωποειδούς ρομπότ στον διάλογο για την ΤΝ στο φαρμακείο, στο πλαίσιο του Pharma Point. Ο ρόλος της ως εργαλείο υποστήριξης, με την τελική απόφαση - και νομική ευθύνη - να παραμένει στον άνθρωπο.



Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης του σύγχρονου φαρμακείου, συμβάλλοντας στην ακρίβεια και την ταχύτητα των διαδικασιών, μέσω της δυνατότητας που έχει να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον φαρμακοποιό, ο οποίος θα έχει και την τελική ευθύνη της απόφασης, αλλά και τη νομική ευθύνη σε περίπτωση λάθους που θα μπορούσε δυνητικά να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.



Οι αλγόριθμοι της ΤΝ μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση των αποθεμάτων του φαρμακείου, να βελτιώσουν την συμμόρφωση των ασθενών στη λήψη των φαρμάκων τους, ακόμη και να προβλέψουν υγειονομικές κρίσεις και επόμενες πανδημίες. Σε 100 χρόνια από σήμερα είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν φαρμακεία που θα λειτουργούν κυρίως με ρομπότ, όμως ακόμη και τότε η ανθρώπινη παρουσία θα είναι καθοριστική, σε μια συνεργασία ανθρώπου – μηχανής προς όφελος του ασθενή.



