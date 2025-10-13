2025-10-13 10:04:38
Φωτογραφία για Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
Ενδιαφέρουσες απαντήσεις του ανθρωποειδούς ρομπότ στον διάλογο για την ΤΝ στο φαρμακείο, στο πλαίσιο του Pharma Point. Ο ρόλος της ως εργαλείο υποστήριξης, με την τελική απόφαση - και νομική ευθύνη - να παραμένει στον άνθρωπο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης του σύγχρονου φαρμακείου, συμβάλλοντας στην ακρίβεια και την ταχύτητα των διαδικασιών, μέσω της δυνατότητας που έχει να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον φαρμακοποιό, ο οποίος θα έχει και την τελική ευθύνη της απόφασης, αλλά και τη νομική ευθύνη σε περίπτωση λάθους που θα μπορούσε δυνητικά να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.

Οι αλγόριθμοι της ΤΝ μπορούν, επίσης, να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαχείριση των αποθεμάτων του φαρμακείου, να βελτιώσουν την συμμόρφωση των ασθενών στη λήψη των φαρμάκων τους, ακόμη και να προβλέψουν υγειονομικές κρίσεις και επόμενες πανδημίες. Σε 100 χρόνια από σήμερα είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν φαρμακεία που θα λειτουργούν κυρίως με ρομπότ, όμως ακόμη και τότε η ανθρώπινη παρουσία θα είναι καθοριστική, σε μια συνεργασία ανθρώπου – μηχανής προς όφελος του ασθενή.

Άγιος Έρωτας: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια
Άγιος Έρωτας: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Δελτίο τύπου ΦΣΘ: Ξεκινά το PharmaPoint 2025 με επίσημη προσκεκλημένη την Sophia the Robot!
Για να ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών μένει μόνο η μετάφραση στα Ιταλικά
Τέμπη: Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026 η δίκη – Οι 36 κατηγορούμενοι που θα καθίσουν στο εδώλιο για την τραγωδία
Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη:
Οικειοθελής μείωση τιμής στα Xarelto από τη Bayer – Τι σημαίνει για ασθενείς και φαρμακοποιούς
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΟ WiFi ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΣ RAM ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ Α.Ι. DATA CENTERS
