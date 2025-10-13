2025-10-13 10:18:04
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης «κλειδώνει» για τον εθνικό τελικό – Δύο ημιτελικοί στο σχέδιο της ΕΡΤ
Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη φετινή Eurovision, έχοντας μπροστά της μια απαιτητική χρονιά, καθώς εκτός από τον εθνικό τελικό θα διοργανώσει και δύο ημιτελικούς.

Όπως αναφέρει η Reallife, το μεγάλο project θα ανατεθεί σε εταιρεία παραγωγής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη που θα καλεί τους παραγωγούς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ήδη «κλειδώσει» ως παρουσιαστής του εθνικού τελικού. Για τους δύο ημιτελικούς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι ξανά ο κεντρικός παρουσιαστής, έχοντας όμως κάθε φορά δίπλα του ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η αναζήτηση των ατόμων που θα τον πλαισιώσουν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Robot Sophia προς φαρμακοποιούς: Η ΤΝ θα σάς βοηθάει, αλλά η ευθύνη είναι δική σας
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Δανία–Ελλάδα «σάρωσε» στην prime time – Πρωτιά με 31,5% στο δυναμικό κοινό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Δανία–Ελλάδα «σάρωσε» στην prime time – Πρωτιά με 31,5% στο δυναμικό κοινό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]
FT: Σχέδιο ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
FT: Σχέδιο ΝΑΤΟ για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Άγιος Έρωτας: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια
Άγιος Έρωτας: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
«Ο ΑΝΤ1 αλλάζει επίπεδο: Ρομποτικές κάμερες, cloud και AI στο νέο του σπίτι»
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
Ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία της Βιομηχανικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την μετατροπή του Πελοποννησιακού Σιδηρόδρομου σε Ποδηλατόδρομο
ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΟ WiFi ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΑΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ «ΚΛΕΒΟΥΝ» ΤΟ WiFi ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ