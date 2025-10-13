2025-10-13 10:18:04

Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη φετινή Eurovision, έχοντας μπροστά της μια απαιτητική χρονιά, καθώς εκτός από τον εθνικό τελικό θα διοργανώσει και δύο ημιτελικούς.



Όπως αναφέρει η Reallife, το μεγάλο project θα ανατεθεί σε εταιρεία παραγωγής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη που θα καλεί τους παραγωγούς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ήδη «κλειδώσει» ως παρουσιαστής του εθνικού τελικού. Για τους δύο ημιτελικούς εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι ξανά ο κεντρικός παρουσιαστής, έχοντας όμως κάθε φορά δίπλα του ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η αναζήτηση των ατόμων που θα τον πλαισιώσουν βρίσκεται σε εξέλιξη.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ