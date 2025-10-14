2025-10-14 09:44:53
 Ικανοποιητικά κινήθηκε η χθεσινή prime time ζώνη, με πρεμιέρα για το τηλεπαιχνίδι «The Wall» στον ΣΚΑΪ και παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο, το οποίο σημείωσε 9,6%, ποσοστό σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το πρόγραμμα που προβαλλόταν προηγουμένως στη συγκεκριμένη ώρα. Η εκπομπή «Prime Time» που ακολούθησε στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 5,2%.

Στην κορυφή της βραδιάς βρέθηκε το «Hotel Elvira» με 16,7%, ενώ υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν και το «Πόρτο Λεόνε» με 15,6%, ο «Άγιος Έρωτας» με 14,1%, καθώς και η «Γη της Ελιάς» που συγκέντρωσε 11,7%. Ακολούθησαν το «Grand Hotel» με 11%, το «Γιατί ρε πατέρα» με 9,5%, και η «Φάρμα» με 9,5%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκαν οι σειρές της ΕΡΤ, με το «Καλά θα πάει κι αυτό» να σημειώνει 3,2%, την «Ηλέκτρα» 1,9%, ενώ στην ίδια ζώνη το «Εμείς» του OPEN περιορίστηκε στο 3,3%.

Στη late night ζώνη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2night Show» στον ANT1 επικράτησε ξεκάθαρα, σημειώνοντας 16,1%, την ώρα που η εκπομπή του OPEN, «11 Αυτοί 11 Εμείς», έκλεισε με 3,3%.

Η χθεσινή βραδιά επιβεβαίωσε πως η μυθοπλασία εξακολουθεί να κυριαρχεί στο ενδιαφέρον του κοινού, ενώ το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ φαίνεται να ξεκινά με θετικές προοπτικές.



Πηγή: tvnea.com
