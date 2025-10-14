2025-10-14 09:44:53
Φωτογραφία για «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης



Στην κορυφή της πρωινής ζώνης βρέθηκε για ακόμη μία φορά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», καταγράφοντας 18,5% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση στους τηλεθεατές.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 14,2%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 14,1%, αποδεικνύοντας πως η μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση παραμένει εξαιρετικά οριακή.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 9,3%, το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 6,5%, ενώ η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 3%.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πεδία της τηλεοπτικής μάχης, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους ανάμεσα σε ενημέρωση, σχολιασμό και ψυχαγωγία.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time: Πρωτιά για το Hotel Elvira - Τι έκανε το The Wall;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time: Πρωτιά για το Hotel Elvira - Τι έκανε το The Wall;
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Στην 4η θέση η Σκορδά...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Στην 4η θέση η Σκορδά...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Μια Νύχτα Μόνο: Αυτό είναι το τρέιλερ για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 40ετία
Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 40ετία
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Δείτε πως θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, τρένα και λεωφορεία - Ποιοι απεργούν
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Δείτε πως θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, τρένα και λεωφορεία - Ποιοι απεργούν
Η Qualcomm ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ Arduino— ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ UNO Q ΜΕ
Η Qualcomm ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ Arduino— ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ UNO Q ΜΕ "ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ"
Τζέιν Γκούντολ, η «Αγία» των χιμπαντζήδων
Τζέιν Γκούντολ, η «Αγία» των χιμπαντζήδων
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ
Η Κίνα κατασκευάζει απίστευτα τρένα υψηλής ταχύτητας, ενώ η ΕΕ υστερεί πολύ