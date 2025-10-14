





Στην κορυφή της πρωινής ζώνης βρέθηκε για ακόμη μία φορά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», καταγράφοντας 18,5% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση στους τηλεθεατές.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 14,2%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 14,1%, αποδεικνύοντας πως η μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση παραμένει εξαιρετικά οριακή.

Το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 9,3%, το «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 6,5%, ενώ η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 3%.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πεδία της τηλεοπτικής μάχης, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους ανάμεσα σε ενημέρωση, σχολιασμό και ψυχαγωγία.

Πηγή: tvnea.com