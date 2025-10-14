Σταθερά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει η «Σούπερ Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σημείωσε 16,7% μέσο όρο τηλεθέασης, διατηρώντας την πρωτιά και αυτή την εβδομάδα.Το Πρωινό» με 11,1% στην 3η θέση βρέθηκε το «Breakfast @ Star» με 10,6%, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κατέγραψε 10,3% και πήρε την 4η θέση.Πιο κάτω στη λίστα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 9,0%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε με 3,2% . Τέλος το «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 3,3%.Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζει να είναι έντονη, με μικρές διαφορές να κρίνουν τις θέσεις και το κοινό να μοιράζει απλόχερα την προτίμησή του ανάμεσα σε όλες τις ψυχαγωγικές προτάσεις της τηλεόρασης.Πηγή: tvnea.com