2025-10-14 09:44:53
Φωτογραφία για «Η Σούπερ Κατερίνα» κρατά τα ηνία στην πρωινή ζώνη - Στην 4η θέση η Σκορδά...



Σταθερά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει η «Σούπερ Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σημείωσε 16,7% μέσο όρο τηλεθέασης, διατηρώντας την πρωτιά και αυτή την εβδομάδα.

Το Πρωινό» με 11,1% στην 3η θέση βρέθηκε το «Breakfast @ Star» με 10,6%, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κατέγραψε 10,3% και πήρε την 4η θέση.

Πιο κάτω στη λίστα, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 9,0%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε με 3,2% .  Τέλος το «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 3,3%.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζει να είναι έντονη, με μικρές διαφορές να κρίνουν τις θέσεις και το κοινό να μοιράζει απλόχερα την προτίμησή του ανάμεσα σε όλες τις ψυχαγωγικές προτάσεις της τηλεόρασης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι "Αποκαλύψεις"
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
Εργαζόμενοι: Η Hellenic train να δώσει τέλος στην κοινωνική και ηθική εκτροπή στην οποία διολισθαίνει και να αποσύρει την έφεσή της.
ΣΚΑΪ: Νέο live show με νεανικό προφίλ στη θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
ΣΚΑΪ: Νέο live show με νεανικό προφίλ στη θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
«Τρομεροί Γονείς»: Πρώτοι στη ζώνη των 8 στην πρεμιέρα τους
«Τρομεροί Γονείς»: Πρώτοι στη ζώνη των 8 στην πρεμιέρα τους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time: Πρωτιά για το Hotel Elvira - Τι έκανε το The Wall;
Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time: Πρωτιά για το Hotel Elvira - Τι έκανε το The Wall;
Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 40ετία
Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 και χωρίς 40ετία
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Δείτε πως θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, τρένα και λεωφορεία - Ποιοι απεργούν
Απεργία 14 Οκτωβρίου: Δείτε πως θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, τρένα και λεωφορεία - Ποιοι απεργούν
Η Qualcomm ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ Arduino— ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ UNO Q ΜΕ
Η Qualcomm ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ Arduino— ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ UNO Q ΜΕ "ΔΙΠΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ"
Τζέιν Γκούντολ, η «Αγία» των χιμπαντζήδων
Τζέιν Γκούντολ, η «Αγία» των χιμπαντζήδων