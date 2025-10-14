Γλώσσα: Με τη βοήθεια των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ), κάνουμε τις εργασίες 4, 5, 7 και 8, στις σελίδες 64, 67 και 69 του Τ.Ε..Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 29 - Β.Μ.) και επισκεφτούμε την αντίστοιχη ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 11ου κεφαλαίου "Πρόχειροι λογαριασμοί" (σελίδα 30 - Β.Μ.). Ύστερα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3, στη σελίδα 27 του Τ.Ε..Σχολική ζωή: Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε στο αρχείο σας φωτογραφίες α) από τη 2η συνέλευση τάξης (εδώ) και β) από τη χθεσινή εκδρομή στο αθλητικό κέντρο (εδώ). Απλώς κάνετε "Κλικ στη μάθηση" στους αντίστοιχους συνδέσμους

