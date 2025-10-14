2025-10-14 12:20:48
Τρίτη, 14/10/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Με τη βοήθεια των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ), κάνουμε τις εργασίες 4, 5, 7 και 8, στις σελίδες 64, 67 και 69 του Τ.Ε..

Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 29 - Β.Μ.) και επισκεφτούμε την αντίστοιχη ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 11ου κεφαλαίου "Πρόχειροι λογαριασμοί" (σελίδα 30 - Β.Μ.). Ύστερα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3, στη σελίδα 27 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε στο αρχείο σας φωτογραφίες α) από τη 2η συνέλευση τάξης (εδώ) και β) από τη χθεσινή εκδρομή στο αθλητικό κέντρο (εδώ). Απλώς κάνετε "Κλικ στη μάθηση" στους αντίστοιχους συνδέσμους

UEFA: Ανοίγει τη διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027-2031 με μία καινοτομία - θέλει τους γίγαντες του streaming
Η Ιερά Σύνοδος και ο Πρόεδρός της, Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμο μας έδειξαν το δρόμο… Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο λόγος τώρα σε Εσάς…
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 13/10/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι 13/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/10/2025)
Ενημερωση για τις εργασίες του βιολογικού καθαρισμού Τρίτη 14-10-2025 απο τον προεδρο κοινοτητα Μυτικα Δημήτρη Φάρρο
Η Hellenic Train ενημερώνει σχετικά με την ακινητοποίηση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»
Μάχη τηλεθέασης στο μεσημεριανό slot: Στην πρώτη θέση οι
Το «The Chase» του MEGA πήρε την κορυφή στην απογευματινή ζώνη!
«Μια νύχτα μόνο», «ντυμένο» με τη βελούδινη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη στο ομότιτλο τραγούδι
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Επιστρέφεις στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο...
