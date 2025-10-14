2025-10-14 10:59:58
«Η Ελλάδα ψηφίζει» το μοναδικό, διαδραστικό, live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 21.00, για να μας ενώσει ξανά σε μία μεγάλη παρέα που διασκεδάζει, ψηφίζει και κερδίζει!

Η επιτυχημένη μεταφορά της διάσημης παραγωγής «The People’s Choice» του ITV Studios, που αριθμεί εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο, επιστρέφει στους δέκτες μας ανανεωμένη κάνοντας το παιχνίδι ακόμα πιο απολαυστικό!

Το έπαθλο μεγαλώνει και οι δύο ομάδες θα διεκδικούν πλέον έως και 40.000 ευρώ!

Το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να είναι εκείνο που έχει τη δύναμη στα χέρια του και συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη του παιχνιδιού μέσω της δωρεάν εφαρμογής, ψηφίζοντας σε πραγματικό χρόνο.

Οι παίκτες καλούνται να προβλέψουν σωστά πώς ψήφισε το τηλεοπτικό κοινό σε καυτά διλήμματα και έξυπνες ερωτήσεις. Μέχρι πρότινος, από τον δεύτερο γύρο και μετά, μία ατυχής πρόβλεψη οδηγούσε στην αποχώρηση του παίκτη. Πλέον κανένας παίκτης δεν θα αποχωρεί!


Το ποσό για κάθε σωστή απάντηση θα αυξάνεται συνεχώς, ενώ στον τελευταίο γύρο κάθε επιτυχημένη πρόβλεψη θα πολλαπλασιάζει το κέρδος, φτάνοντας έως και τις 40.000 ευρώ.

Ο τελικός αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η ομάδα που θα προκρίνεται σε αυτόν θα ορίζει τον εκπρόσωπό της αλλά δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο πλατό μαζί του την ώρα των απαντήσεων! Τα μέλη της ομάδας θα παρακολουθούν την προσπάθειά του από ειδικά διαμορφωμένο χώρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης. Αν ο παίκτης ζητήσει τη βοήθειά τους τότε αυτό θα του κοστίσει το 30% του συνολικού τους κέρδους!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, ως παρουσιαστές-ψηφολέκτες, είναι έτοιμοι να δώσουν το σήμα για την έναρξη της ζωντανής ψηφοφορίας έχοντας στα χέρια τους τα πιο προκλητικά διλήμματα και τα πιο καυτά ερωτήματα.

Ζήστε κι εσείς αυτή τη μοναδική εμπειρία κατεβάζοντας την δωρεάν ειδική εφαρμογή μέσα από το App Store ή το Google Play. Δημιουργείστε λογαριασμό και ετοιμαστείτε για την πιο διασκεδαστική και κερδοφόρα ψηφοφορία της ζωής σας!

