«…Οι Νεομάρτυρες και η υπεράνθρωπη θυσία τους, διατήρησαν ζωντανή τη συνείδηση της Ελληνικότητας, της Ορθοδόξου πίστεως, της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων του υπόδουλου κατά το σώμα, αδούλωτου κατά το πνεύμα, ευσεβούς λαού που ανατράφηκε με το Ευαγγέλιο, το Ψαλτήριο, τα Συναξάρια των Αγίων, τη Θεία Λειτουργία…» 

 Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, 7-10-2025

 



Γράφει ο καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος

Την Τρίτη που μας πέρασε, 7 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια του Μνημείου Νεομαρτύρων του Έθνους, στον Ιστορικό Εκκλησιαστικό Χώρο επί της οδού Δεινοκράτους 68, πλησίον της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Η Τελετή διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών, υπό την Προεδρεία του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αθηνών π. Θωμά Συνοδινού...

